Chieri ribalta Dresda nella semifinale di andata della Cev Cup | da 0-2 a 3-2! Nervini inarrestabile

Chieri ha vinto la semifinale di andata della Cev Cup contro Dresdner, passando da 0-2 a 3-2. La squadra piemontese ha subito due set, ma ha recuperato e conquistato la vittoria nel match giocato in Germania. Nervini ha guidato la squadra e si è dimostrato decisivo durante l'incontro. La partita si è conclusa con la vittoria di Chieri, che ora si prepara per il ritorno.

Due set da incubo e poi la vittoria 3-2 per la Reale Mutua Fenera Chieri che fra mille sofferenze espugna il campo del Dresdner, squadra dall'età media piuttosto bassa, nell'andata della semifinale della Cev Cup. Una partita dai due volti con le tedesche che hanno giocato su alti livelli nei primi due parziali, mandando in tilt la formazione di Negro che, dopo aver perso in modo rocambolesco il secondo parziale ( da 24-21 a 24-26 ) ha cambiato marcia e non ha lasciato scampo alle padrone di casa dominando i tre set successivi. Nervini (30 punti per lei) decisiva per le piemontesi soprattutto negli ultimi due parziali, mentre le centrali Cekulaev e Alberti hanno faticato tantissimo contro le rivali Pfeffer e Rosemann, soprattutto nei primi due parziali.