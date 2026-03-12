Chiamano il locale Mign*** Maledetta ma non piace neanche al sindaco Via quella scritta dall’insegna | come l’hanno dovuta cambiata

Due imprenditori di Cesenatico hanno deciso di chiamare il loro nuovo ristorante sul porto canale «Mignotta Maledetta». L'insegna originale riportava la scritta «Mign*** Maledetta», scelta per distinguersi, ma il sindaco ha richiesto la sua rimozione. La modifica ha portato alla sostituzione della parola censurata con quella scritta per esteso. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e ha generato discussioni sulla scelta del nome.

La scelta alla fine era caduta su «Mignotta Maledetta» per due imprenditori di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, alla ricerca di un nome certamente difficile da trovare altrove per il loro nuovo ristorante sul porto canale, nel pieno centro storico. Il locale, specializzato in piatti di cacciagione, ha inevitabilmente scatenato una ferocissima polemica nella comunità romagnola. Le accuse e perché hanno scelto quel nome. Come riporta il Resto del Carlino, il primo a sollevare critiche è stato Davide Fabbri, blogger ed ex consigliere comunale a Cesena, che ha parlato chiaro e tondo di sessismo. «Aprirà a metà aprile 2026 a Cesenatico un ristorante con questo nome sessista.