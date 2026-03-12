Uno studio rivela che le coppie che lavorano in smartworking hanno un aumento del 14% nelle nascite rispetto a chi non utilizza questa modalità. La ricerca mostra che il tasso di fecondità cresce quando entrambi i partner lavorano almeno un giorno a settimana da remoto. Originariamente, il lavoro agile era pensato come una soluzione temporanea per garantire sicurezza durante la pandemia.

All’inizio doveva essere sola una sorta di “salvagente” per lavorare in sicurezza durante la pandemia. Poi, imprevedibilmente, lo smartworking si è rivelato uno strumento efficace per risparmiare al Pianeta un po’ dei nostri veleni. Successivamente, lo abbiamo temuto come fonte di alienazione sociale. Ma oggi scopriamo che lo smartworking può avere effetti del tutto inaspettati e essere alleato della cicogna. Secondo una ricerca condotta da un team internazionale guidato dall’economista Cevat Giray Aksoy del King’s College di Londra – e finanziata dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo – la flessibilità lavorativa non riempie solo le cartelle digitali, ma anche le culle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi lavora in smartworking fa più figli. Lo studio: incremento della fecondità del 14% se entrambi i partner lavorano almeno 1 giorno a settimana da remoto

