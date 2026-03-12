Chi è Viviana Vizzini l’ex fidanzata di Steven Basalari a Pechino Express 2026 | sono tornati insieme?

Viviana Vizzini, originaria della Sicilia, è nota per aver partecipato a Pechino Express 2026 insieme a Steven Basalari. È stata anche fidanzata di Basalari, con cui si sono riavvicinati di recente. Fin dall’adolescenza, Vizzini si è interessata al mondo della moda e dei concorsi di bellezza, sviluppando una carriera che l’ha portata anche alla partecipazione televisiva.

Originaria della Sicilia, Viviana Vizzini si avvicina molto presto al mondo della moda e dei concorsi di bellezza. Il momento decisivo arriva nel 2020, quando conquista la fascia di Miss Universo Italia, il titolo che seleziona la rappresentante italiana alla competizione internazionale Miss Universe. Il concorso, organizzato dalla Miss Universe Italy Organization, è tra i più importanti del settore in Italia. Negli anni ha rappresentato un trampolino di lancio per diverse personalità entrate poi nel mondo dello spettacolo. La vittoria offre a Vizzini una forte visibilità mediatica. Da quel momento il suo nome circola sempre più spesso tra eventi, collaborazioni nel mondo della moda e attività sui social.

