Chi è Verdiana Pettinari la figlia di Enrica Bonaccorti Il legame con la madre e la paura di perderla

Da quotidiano.net 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Verdiana Pettinari è la figlia di Enrica Bonaccorti, nota presentatrice e giornalista italiana. La donna ha avuto un legame molto stretto con sua madre, con cui condivideva un rapporto intenso e affettuoso. La morte di Bonaccorti, avvenuta il 12 marzo 2026 a 76 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas diagnosticato nell’estate del 2025, ha suscitato grande interesse.

Roma, 12 marzo 2026 – Enrica Bonaccorti è morta il 12 marzo 2026 all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas diagnosticato nell’estate del 2025. Negli ultimi mesi aveva parlato apertamente della malattia e delle cure, spiegando di aver dovuto riprendere la chemioterapia quando il tumore non si era ridotto. Nata a Savona nel 1949, Bonaccorti è stata uno dei volti più popolari della televisione italiana. Nel corso della sua carriera ha lavorato tra teatro, radio e televisione, costruendo una presenza stabile nel piccolo schermo e firmando anche testi musicali diventati celebri. Accanto alla carriera, la sua vita privata è stata segnata da relazioni importanti e da un legame fortissimo con la figlia Verdiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

