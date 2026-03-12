Steven Basalari è uno dei partecipanti di Pechino Express 2026, un reality prodotto da Banijay Italia e trasmesso su Sky e Now dal 12 marzo. La nuova edizione si svolge in Estremo Oriente e vede dieci coppie protagoniste impegnate in diverse sfide lungo il percorso. Basalari è uno dei concorrenti che si sono distinti nel cast di questa stagione.

Tutto pronto per una nuova edizione di ‘Pechino Express’. Il format televisivo, prodotto da Banijay Italia, in onda su Sky e in streaming su Now a partire dal 12 marzo, quest’anno porterà le dieci coppie protagoniste in Estremo Oriente. Tra loro ci sarà Steven Basalari, bresciano doc, che parteciperà con Viviana Vizzini e saranno ‘Gli Ex’. Chi è Steven Basalari. Steven Basalari, nato il 9 novembre del 1992, è diventato famosissimo negli ultimi anni tra i più giovani per essere diventato il proprietario della discoteca Number One di Brescia. Originario della provincia di Bergamo, l’imprenditore si è fatto conoscere prima nel Nord Italia e poi a livello nazionale anche per aver preso in gestione i locali Qi Clubbing di Erbusco e il Kacao a Capriano del Colle, oltre al ristorante Villa Desiderio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Steven Basalari di Pechino Express 2026 e perché è famoso?

Articoli correlati

Chi è Steven Basalari, dalla discoteca al viaggio con Le Iene. A Pechino Express il tira e molla con la (ex) fidanzataBrescia, 9 marzo 2026 – Tutto pronto per una nuova edizione di ‘Pechino Express’.

Leggi anche: Pechino Express 2026, chi sono le coppie in gara

Tutti gli aggiornamenti su Steven Basalari di

Temi più discussi: Pechino Express 2026, chi sono Steven Basalari e Viviana Vizzini di Ex; Chi è Steven Basalari, dalla discoteca al viaggio con Le Iene. A Pechino Express il tira e molla con la (ex) fidanzata; Pechino Express 2026: chi è Steven Basalari (e come ha fatto a diventare famoso); Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e Steven Basalari. Come stanno.

Chi sono Steven Basalari e Viviana Vizzini a Pechino Express 2026?Soprannominati Gli Ex, Steven Basalari e Viviana Vizzini hanno deciso di sfidare i 5.450 chilometri dell'Estremo Oriente per mettere alla prova un legame logorato da continui alti e bassi, cercando ... tag24.it

Chi è Steven Basalari, dalla discoteca al viaggio con Le Iene. A Pechino Express il tira e molla con la (ex) fidanzataIl 34enne bresciano in viaggio nell’Estremo Oriente, in coppia con Viviana Vizzini, nella nuova edizione del reality condotto da Costantino della Gherardesca, al via giovedì 12 marzo ... ilgiorno.it

L’emittente tv ha diffuso oggi il primo promo che annuncia la data della messa in onda della prima puntata. Tra i concorrenti anche Mattia Stanga e Steven Basalari - facebook.com facebook