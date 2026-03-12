Paola Cannatello è l’ex compagna di Francesco Paolantoni, con cui ha avuto una lunga storia d’amore. I due si sono incontrati di nuovo durante la partecipazione del comico a Ballando Con Le Stelle. La loro relazione si basa sul fatto di essere un punto di riferimento reciproco. Cannatello e Paolantoni sono stati protagonisti di questa riunione pubblica dopo aver condiviso molti momenti insieme nel passato.

L’ex compagna di Francesco Paolantoni è Paola Cannatello: i due che avevano alle spalle una lunga storia d’amore, si sono ritrovati durante la partecipazione del comico a Ballando Con Le Stelle. Da stasera l’artista partenopeo sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, dove insieme al collega Biagio Izzo comporrà la coppia de Gli Spassusi. Agli albori della carriera, quando Francesco Paolantoni cominciava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, affrontava un periodo buio nel quale Paola Cannatello è stata un grande sostegno ed ha supportato l’ascesa del compagno di vita che si farà conoscere per le piece teatrali con Vincenzo Salemme e nel piccolo schermo come Cupido nel programma Indietro Tutta di Renzo Arbore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Paola Cannatello, l’ex compagna di Francesco Paolantoni: “Siamo un punto di riferimento l’uno per l’altra”

