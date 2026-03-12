Mattia Stanga, nato nel 1998 a Desenzano del Garda, è un creator e tiktoker italiano noto per i suoi video comici in formato POV e le imitazioni. Attivo sui social media, ha guadagnato popolarità grazie ai contenuti divertenti e alle imitazioni che pubblica online. Recentemente, è stato annunciato come partecipante a Pechino Express 2026.

Mattia Stanga (nato nel 1998 a Desenzano del Garda) è un noto content creator e tiktoker italiano, famoso per i suoi video comici in formato POV (Point of View) e le imitazioni. Laureato in economia, ha conquistato milioni di follower su TikTok e Instagram, diventando uno dei volti più noti del web. Mattia Stanga è tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, al via giovedì 14 marzo su Sky. In coppia con Elisa Maino forma la coppia de “I Creator”. Elisa Maino è stata la prima creator italiana su Musical.ly e poi su TikTok. Sui suoi profili parla di moda, make-up e lifestyle. Eredita la passione per la scrittura dalla nonna, e il successo è istantaneo: nel 2018 ha pubblicato il primo romanzo, Ops, che ha venduto 100 mila copie ed è diventato anche un docufilm sulla sua vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Mattia Stanga, il creator e tiktoker italiano a Pechino Express 2026

Articoli correlati

Chi è Mattia Stanga: dai Pov virali a Pechino Express con l’amica Elisa Maino. La coppia dei Creator (senza social) conquista la tvBrescia, 9 marzo 2026 – Mattia Stanga è tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, al via giovedì 14 marzo su Sky.

Leggi anche: Pechino Express 2026, chi sono le coppie in gara

Tutto quello che riguarda Mattia Stanga

Temi più discussi: Chi è Mattia Stanga: dai Pov virali a Pechino Express con l’amica Elisa Maino. La coppia dei Creator (senza social) conquista la tv; Pechino Express, chi sono Elisa Maino e Mattia Stanga de I Creator; Che scuola ha fatto Mattia Stanga, concorrente di Pechino Express; Pechino Express 2026: nel cast ci saranno anche i tiktoker Elisa Maino e Mattia Stanga.

Mattia Stanga: chi è il concorrente Pechino Express 2026, è fidanzato? | Per un anno non mi calcolò nessunoChi è Matteo Stanga, creator bresciano a Pechino Express 2026 che ha ottenuto una popolarità incredibile grazie ai social: la carriera sul web, poi la tv ... ilsussidiario.net

Chi è Mattia Stanga: dai Pov virali a Pechino Express con l’amica Elisa Maino. La coppia dei Creator (senza social) conquista la tvIl golden boy bresciano di Instagram e TikTok, laureato in economia, è tra i protagonisti della nuova edizione del reality condotto da Costantino della Gherardesca, al via giovedì 12 marzo (dopo la ... ilgiorno.it

Bresciani in tv!!! @mattia_stanga @stevenbasalari #tv #pechinoexpress #show #brescia - facebook.com facebook