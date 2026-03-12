Luana, la fidanzata di Dani Faiv, lavora nel settore musicale e nel 2022 ha dato alla luce il loro primo figlio, Nicolò. La coppia vive insieme e si occupa della crescita del bambino. La notizia è stata condivisa pubblicamente e ha attirato l’attenzione dei media. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla loro vita privata è stato reso noto finora.

La fidanzata di Dani Faiv è Luana, ragazza che lavora nel mondo della musica e che nel 2022 l’ha reso per la prima volta padre del piccolo Nicolò. Stasera la voce di Easy e Tony 2Mili, saranno in gara a Pechino Express come la coppia de I Rapper. Nato a La Spezia, Daniele Ceccaroni debutta nel 2014 nel collettivo Gran Riserva, pubblicando il mixtape Toliette Mixtape, mentre tre anni arriva il primo album solista, The Waiter. Lo stesso anno collabora con Tha Sup che produce il brano Gameboy Color, certificato disco d’oro. Nell’estate 2019 è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al n° 1 della classifica FIMI per 8 settimane di fila. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Luana, la fidanzata di Dani Faiv e madre di suo figlio Nicolò

Articoli correlati

Chi è Killian Marcus Nielsen, il figlio di Brigitte Nielsen: fidanzata Laura, lavoro e rapporto con la madreLa compagna di vita di Killian Marcus Nielsen è Laura Mara Barbieri, un’attrice milanese apparsa in serie tv come Il processo.

Leggi anche: Nicolò Filippucci, chi è la sua fidanzata e quanto è alto il cantante di Amici?

Contenuti utili per approfondire Dani Faiv

Temi più discussi: Che scuola ha fatto Dani Faiv, concorrente a Pechino Express 2026; Pechino Express: ecco le coppie che dal 12 marzo attraverseranno l'Estremo Oriente; Pechino Express, la nuova stagione alla scoperta dell'Estremo Oriente (mai così estremo); Identikit, pregi e difetti di concorrenti di Pechino Express 2026: scopri le coppie, una per una.

Dani Faiv, chi è e nome vero concorrente Pechino Express | Dal 2022 papà di Nicolò con la fidanzata LuanaDani Faiv, chi è il rapper ligure e nome vero: l'amore per la fidanzata Luana e la nascita di suo figlio Nicolò nel 2022. Concorrente di Pechino Express Nato nel 1993, Dani Faiv è un rapper con ... ilsussidiario.net

Chi è Luana, la fidanzata di Dani Faiv/ La persona che riesce sempre a capirmi: dal 2022 genitoriChi è Luana, la fidanzata di Dani Faiv: insieme da diversi anni ormai, i due hanno collaborato insieme nel brano Easy. Dal 2022 genitori di Nicolò È un rapper atipico Dani Faiv, come si evince dalla ... ilsussidiario.net

Da Chanel Totti a Dani Faiv: i partecipanti di Pechino Express che piacciono alla GenZ Scopri di più! x.com

Vidia Club. Macello · UCCIDERMI/DROGARMI. Macello vi aspetta al Cesena Urban Fest al Vidia sabato 28 marzo Insieme a lui: Vegas Jones, Dani Faiv e Marte A Inizio serata, dancefloor on fire con le crew degli Street Fighters World Tour dancers Pr - facebook.com facebook