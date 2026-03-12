Chi è Camila Solórzano l’ex Miss Argentina a Pechino Express con la sorella

Camila Solórzano, ex Miss Argentina, partecipa a Pechino Express 2026 insieme alla sorella Candelaria. Le due sorelle, originarie dell’Argentina e ora residenti a Milano, sono tra i volti meno noti del programma ma attirano l’attenzione per la loro presenza nel reality. La coppia si presenta come una delle protagoniste di questa edizione, che vede anche altri concorrenti italiani e internazionali.

Tra i volti meno noti ma potenzialmente più affascinanti dell’edizione 2026 di Pechino Express, spiccano Candelaria e Camila Solórzano, sorelle argentine oggi di base a Milano. Sorelle e modelle argentine, vivono entrambe a Milano. Candelaria Solórzano è anche una DJ di musica elettronica e si è esibita in festival ed eventi di rilievo internazionale. Nata nel 1989 a San Miguel de Tucumán, Camila Solórzano vanta un passato nei concorsi di bellezza: nel 2012 è stata eletta Miss Argentina, rappresentando il suo Paese nella finalissima di Miss Universo a Las Vegas. Laureata in Economia e Commercio, ha dimostrato di essere molto più di un volto da copertina, costruendo una carriera professionale lontano dai riflettori della moda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

