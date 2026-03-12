Chi cura non si tocca | il messaggio degli ospedali contro aggressioni e violenze nella sanità

Negli ospedali italiani si diffonde uno slogan che invita a rispettare chi lavora nel settore sanitario, affermando che “Chi cura non si tocca”. La campagna mira a sensibilizzare contro le aggressioni verbali e fisiche rivolte a medici, infermieri e operatori sanitari, evidenziando l’importanza di tutelare chi si occupa della salute delle persone. La frase rappresenta un messaggio diretto contro ogni forma di violenza in ambito ospedaliero.

La violenza che sia fisica o verbale è sempre un atto deplorevole che va condannato a tutti i livelli. Ma alzare la voce, e in alcuni casi anche le mani, contro il personale sanitario assume un significato anche più tristemente potente: aggredire chi cura, è un paradosso che non può esistere nella nostra società. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, personale dei pronto soccorso, degli ambulatori e dei servizi territoriali ogni giorno affrontano fatica, tensione, dolore e responsabilità. E non devono essere lasciati soli anche davanti ad aggressioni, minacce o insulti. L’Azienda ospedaliera sottolinea di aver già rafforzato diverse misure di protezione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

