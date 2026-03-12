Chelsea Green | Voglio esserci a WrestleMania a tutti i costi

Chelsea Green ha dichiarato di voler partecipare a WrestleMania a ogni costo, nonostante si trovi attualmente in fase di recupero da una frattura alla caviglia. La wrestler sta lavorando duramente per tornare in forma e prendere parte all’evento più importante del wrestling, nonostante le sfide fisiche che deve affrontare. La sua volontà di esserci è stata comunicata pubblicamente.

Come riportato anche qualche settimana fa qui su Zona Wrestling, Chelsea Green si sta attualmente riprendendo da una frattura alla caviglia. Ha subito l'infortunio durante l'episodio di Friday Night SmackDown del 6 febbraio 2026, mentre affrontava Tiffany Stratton e Lash Legend in un incontro di qualificazione per l' Elimination Chamber. La settimana scorsa, durante un'apparizione al podcast The Ghosts of Hollywood, Chelsea Green ha dato informazioni dettagliate sul suo infortunio, confermando nuovamente di essersi fratturata la caviglia e che l'osso era completamente incrinato, il che le impedeva di appoggiarci il peso. " La mia caviglia è rotta.