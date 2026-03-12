Durante un corteo anti Meloni, la cantante “Ditonellapiaga” si è unita ai manifestanti. In passato, nel suo brano “È tutto vero”, aveva affermato che la sua vagina “è liberale e fa politica”. La sua presenza ha suscitato reazioni tra chi la considera coinvolta nel movimento. La partecipazione si svolge in un contesto di manifestazioni pubbliche e di dichiarazioni artistiche.

Qualche sospetto che la cantante “Ditonellapiaga” amasse la politica quasi quanto la musica era venuto a tutti quando nel 2024 nel pezzo “ È tutto vero” ci aveva informato che la sua vagina “è liberale e fa politica”. A distanza di due anni, a parità di posizione politica e vaginale, l’artista romana si lascia avvolgere dall’abbraccio della sinistra e accetta di fare parte di quel fronte pacifista che ama contestare le guerre, distinguendo tra quelle brutte e quelle giuste, ma che non disdegna anche buttarci dentro un po’ di pro-palismo, di antifascismo, di anti-trumpanismo e di anti-melonismo, perché no. Ditonellapiaga, la politica, la guerra e la Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Che fastidio! La sinistra arruola anche “Ditonellapiaga” nel corteo anti Meloni dei “pacifinti”

Articoli correlati

“I centri in Albania…che fastidio, il congedo non paritario…che fastidio”: l’eurodeputata del Pd usa la canzone di Ditonellapiaga per un lip sync polemicoLa canzone sanremese di Ditonellapiaga, Che Fastidio, è destinata a diventare sottofondo di molti video.

Leggi anche: Iran, la solita sinistra del “ma anche” pur di attaccare il governo. Tra contraddizioni e supercazzole, Prodi, Schlein e Avs pacifinti all’assalto

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Che fastidio

Temi più discussi: Iran, Ronzulli (FI): Nuova leadership Roma dà fastidio a sinistra che attacca Italia - Geagency; Cerno debutta con 2 di picche e fustiga l'Europa sull'Iran. Il Pd si accoda ai 5S e va all'attacco. La replica: Che bella la sinistra quando era libera; Idrissi, ufficiale la rottura del crociato: stagione finita; Cagliari: il nonno che ha sconfitto i privilegiati.

Ditonellapiaga, che a Sanremo 2026 canta Che fastidio!, dimostra che la provocazione è un piacere che regala leggerezzaDitonellapiaga torna in gara al Festival di Sanremo a quattro anni da Chimica, condivisa con Donatella Rettore, per prendersela bonariamente con le formalità ... gqitalia.it

Ditonellapiaga all'Eurovision? Che Fastidio spacca il web: perché in tanti la vorrebbero a ViennaSal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026 e rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest di Basilea. Tutto legittimo, tutto regolare. Eppure sui social non si parla d'altro: in tanti sono convinti che ... msn.com

#Djokovic e la teoria che gira sui social sul fastidio all'avambraccio prima della sfida a #Draper: "E se fosse solo..." x.com