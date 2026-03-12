ChatGPT continua a essere il chatbot AI più utilizzato, ma Gemini sta aumentando la sua presenza nel mercato. OpenAI ha recentemente integrato Sora in ChatGPT con l’intento di attirare nuovi utenti e di fidelizzare quelli esistenti, cercando di contrastare la crescita delle piattaforme concorrenti.

Nella strategia di OpenAI, l’integrazione di Sora in ChatGPT ha un obiettivo chiaro: attrarre nuovi utenti e mantenere quelli già acquisiti, evitando fughe verso piattaforme concorrenti. Il settore dei chatbot AI è giovane e in rapida evoluzione, con molte alternative emergenti in continua crescita. Un recente report di Similarweb analizza gli equilibri del mercato, basandosi sul traffico web generato dai rispettivi siti dei chatbot. ChatGPT mantiene la leadership di mercato grazie al vantaggio di essere stato il primo ad affermarsi. A febbraio ha registrato una quota del 61,7%, segnando però un calo del 4,1% rispetto a tre mesi fa e del 14% rispetto a un anno fa. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Chatbot AI: ChatGPT resta leader, ma Gemini guadagna terreno

