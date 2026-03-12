Chanel Totti, 19 anni, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, si appresta a partecipare come concorrente alla nuova edizione di Pechino Express. La giovane si presenta davanti alle telecamere per affrontare questa esperienza televisiva, inserendosi nel cast del programma. La sua partecipazione rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita personale e professionale.

Chanel Totti, diciannovenne figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, si prepara a debuttare nelle telecamere come concorrente della nuova edizione di Pechino Express. La giovane ha confermato che la sua priorità rimane lo studio universitario e l’attività sportiva, dichiarando apertamente il suo scarso interesse per una carriera televisiva stabile. L’appuntamento è fissato per il 12 marzo 2026, data in cui partirà la nuova stagione su. Chanel non nasconde le sue difficoltà iniziali nel gestire la pressione delle riprese, ammettendo di aver faticato all’inizio dell’esperienza mediatica. Nonostante il clamore dei social media, lei insiste sul fatto di essere una ragazza normale che frequenta palestra e pilates. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chanel Totti: Pechino Express, un viaggio di crescita oltre

Articoli correlati

Chanel Totti a Pechino Express: “Raccomandata? Fino a un certo punto”Chanel Totti racconta tante sfaccettature, dall'esordio in tv con Pechino Express che "non era nei suoi piani", fino alla separazione dei genitori...

Leggi anche: Il debutto di Chanel Totti in tv: «A Pechino Express siamo “i raccomandati”»

Tutto quello che riguarda Chanel Totti

Temi più discussi: Chanel Totti dice addio alla tv dopo Pechino Express: Non è quello che voglio, per ora...; Chi sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia I Raccomandati a Pechino Express 2026; Chanel Totti a Pechino Express 2026: Sono pigra, ho mangiato solo riso; Pechino Express 2026 in estremo Oriente, tra i concorrenti Chanel Totti: La tv non è tra i miei piani.

Chanel Totti a Pechino Express parla del suo rapporto con mamma Ilary: La faccio esaurire!Chanel Totti racconta l'esperienza a Pechino Express e il rapporto con Ilary Blasi. La faccio esaurire, esco spesso e torno tardi ... rumors.it

Chi sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia I Raccomandati a Pechino Express 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia I Raccomandati a Pechino Express 2026 ... tg24.sky.it

Chanel Totti si mostra sui social con un semplice selfie. Capelli lunghi e look naturale: la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi conquista i follower con la sua bellezza. - facebook.com facebook

Riparte «Pechino Express» con Chanel Totti. Ma ci sono anche Fiona May e Gaia De Laurentiis x.com