Il Real Madrid batte il Manchester City 3-0 mentre il Bodoe supera lo Sporting con lo stesso punteggio. Nel turno di andata degli ottavi di Champions League, i risultati più significativi sono quelli di queste due squadre che conquistano un vantaggio importante in vista del ritorno. La partita tra Paris Saint-Germain e il suo avversario si conclude con una vittoria per i francesi, anch’essa per 3-0.

MADRID – Si chiude con le larghe vittorie di Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bodo Glimt il turno di andata degli ottavi di Champions League. Al Bernabeu i blancos di Arbeloa mettono al sicuro la sfida con il Manchester City di Guardiola già nel primo tempo, con la tripletta show di Valverde in gol al 20', al 27' e al 42'. Serata negativa per le inglesi anche a Parigi, dove i campioni d’Europa in carica vincono 5-2 contro il Chelsea. Partita combattuta fino al 2-2 con il vantaggio di Barcola al 10' e il pareggio di Gusto al 28', poi nuovo vantaggio di Dembele al 40' e, in apertura di secondo tempo, ancora pareggio dei blues con Enzo Fernandez. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Champions: Real Madrid “strapazza” il Manchester City (3-0). E il Bodoe “asfalta” lo Sporting (3-0). Risultati

Articoli correlati

Risultati Champions League LIVE: in campo tra le altre Real Madrid e Manchester Citydi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso...

Real Madrid – Manchester City: il nuovo classico della Champions LeagueQuella tra Real e City non è più soltanto un’affascinante rivalità, ma negli ultimi anni è diventata quasi un’abitudine della Champions League.

Altri aggiornamenti su Real Madrid

Real Madrid-Manchester City 3-0, gol e highlights: la decide la tripletta di ValverdeLeggi su Sky Sport l'articolo Real Madrid-Manchester City 3-0, gol e highlights: la decide la tripletta di Valverde ... sport.sky.it

Real Madrid-Manchester City 3-0, risultato finale della partita di Champions: 3 gol di Valverde, gli highlightsGli highlights, la cronaca e il tabellino di Real Madrid-Manchester City, andata degli ottavi di Champions League ... fanpage.it