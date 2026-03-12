Ieri sera si sono disputate le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2026. Il Paris Saint-Germain ha battuto il Chelsea con un risultato convincente, mentre il Real Madrid ha avuto la meglio sul Manchester City. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie che le avvicinano ai quarti di finale. La competizione continua con le sfide di andata e ritorno nelle prossime settimane.

Ieri sera è andata in scena la seconda giornata degli ottavi di finale di Champions League 2026. Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno ipotecato il passaggio ai quarti di finale con due vittorie nette rispettivamente contro Chelsea e Manchester City. L’Arsenal, invece, ha pareggiato in casa del Bayer Leverkusen rimandando il discorso qualificazione alla gara di ritorno a Londra. Ma la vera sorpresa della serata è il BodoGlimt che ha sconfitto 3-0 lo Sporting Lisbona. Valverde magic? Kvara special strike??? Enzo Fernández clinical finish? Vitinha lob? Which goal is your favourite??? #UCLGOTD @Heineken pic.twitter.com6wmGupNYvM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026 Tutti i risultati degli ottavi di Champions League 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League 2026, i risultati degli ottavi di finale

