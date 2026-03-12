Cesena vs Frosinone trentesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentesima giornata di Serie B 20252026, si affrontano Cesena e Frosinone. La partita si svolge in un momento difficile per i romagnoli, mentre i ciociari puntano a ottenere punti importanti per continuare la corsa alla promozione. Le probabili formazioni sono state annunciate e la gara sarà trasmessa in diretta.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Contro i romagnoli in piena crisi, i ciociari cercano punti per il sogno promozione. Cesena vs Frosinone si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15 presso l'Orogel Stadium. CESENA VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento da incubo per i romagnoli. La sconfitta interna contro il Monza e il successivo pareggio a reti bianche nel derby con il Modena hanno infuocato l'ambiente. In vista della sfida contro una delle squadre più forti, servirà una prestazione di grande livello per uscire da questo trend deludente. Altro scenario in casa dei ciociari, che vogliono mantenere alta la pressione sulle dirette avversarie per la promozione.