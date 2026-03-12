Cesena l’obiettivo restano i playoff Ma serve un’altra dozzina di punti

A Cesena, la squadra punta ancora ai playoff, anche se il cammino si è fatto più complicato nel girone di ritorno. La proprietà americana considera fondamentale arrivare almeno a una dozzina di punti per mantenere aperta la possibilità di qualificarsi. La squadra si prepara quindi a affrontare le prossime partite con l’obiettivo di ottenere i risultati necessari per restare in corsa.

Nonostante il girone di ritorno sia diventato un percorso ad ostacoli, la qualificazione ai playoff rimane, anche per la proprietà americana, un obiettivo da raggiungere per dare un senso alla stagione. Nove partite a disposizione per mettere in cascina il fieno necessario, negli ultimi due campionati la quota minima per aggiudicarsi almeno l’ottavo posto è stata sempre sopra i 50 punti ed è molto probabile che anche quest’anno l’asticella si posizioni attorno a quota 51-52. Tenendo presenti questi numeri sono quindi almeno 12 i mattoncini che il Cavalluccio deve aggiungere per rientrare nel lotto delle squadre destinate all’extra time per la serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

