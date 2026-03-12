Certificati per i rimpatri giudice si riserva la decisione sull' interdizione dalla professione dei medici indagati

Un giudice ha deciso di riservarsi la decisione sull’interdizione dalla professione dei medici indagati nel procedimento riguardante i certificati per i rimpatri. La difesa dei medici non ha rilasciato commenti sull'udienza e si attende ora una pronuncia ufficiale da parte del giudice. La vicenda riguarda il procedimento giudiziario in corso e le misure che potrebbero essere adottate nei confronti dei medici coinvolti.

La Procura aveva infatti chiesto per gli otto indagati l'interdizione per un anno dalla professione. Una sospensione che rischierebbe di paralizzare l'ospedale di Ravenna Bocche cucite da parte della difesa dei medici e attesa per la decisione del giudice sull'interdizione dalla professione. Si è tenuto oggi l'interrogatorio di garanzia per gli otto medici del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna indagati per il caso dei certificati anti-rimpatrio e accusati di falso ideologico continuato in concorso in atti pubblici. Giovedì mattina i professionisti sanitari, assistiti dai legali Carlo Alberto Baruzzi, Francesca Cancellaro, Sonia Lama, Marco Martines, Maria Elena Monaco e Maria Virgilio, erano presenti in Tribunale davanti al giudice Federica Lipovscek.

