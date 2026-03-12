Certificati per i rimpatri giudice si riserva la decisione sull' interdizione dalla professione dei medici indagati

Oggi si è svolto l'interrogatorio di garanzia a Ravenna per otto medici del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria delle Croci, indagati per aver rilasciato certificati anti-rimpatrio. Il giudice si è riservato la decisione sull'interdizione dalla professione degli indagati, mentre l'attenzione rimane concentrata sulla fase processuale. La decisione arriverà nelle prossime settimane.

La Procura aveva infatti chiesto per gli otto indagati l'interdizione per un anno dalla professione. Una sospensione che rischierebbe di paralizzare l'ospedale di Ravenna C'è grande attesa per la decisione del giudice sull'interdizione dalla professione. Si è tenuto oggi l'interrogatorio di garanzia per gli otto medici del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna indagati per il caso dei certificati anti-rimpatrio e accusati di falso ideologico continuato in concorso in atti pubblici. Giovedì mattina i professionisti sanitari, assistiti dai legali Carlo Alberto Baruzzi, Francesca Cancellaro, Sonia Lama, Marco Martines, Maria Elena Monaco, Salvatore Tesoriero e Maria Virgilio, erano presenti in Tribunale davanti al giudice Federica Lipovscek. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

