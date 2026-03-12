Cerimonia di insediamento del nuovo Priore e Superiore dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli
Venerdì 13 marzo alle 11 si terrà nella sala convegni “Fra Pietro Maria de Giovanni” dei Fatebenefratelli in Viale Principe di Napoli a Benevento la cerimonia di insediamento del nuovo Priore e Superiore dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli. L’evento vedrà la partecipazione delle autorità e dei rappresentanti dell’ospedale, che assisteranno alla cerimonia ufficiale di insediamento.
Tempo di lettura: < 1 minuto La sala convegni "Fra Pietro Maria de Giovanni" dei Fatebenefratelli in Viale Principe di Napoli-Benevento, ospiterà venerdì 13 marzo, a partire dalle ore 11.00, la cerimonia di insediamento del nuovo Priore e Superiore dell' Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli. Il programma prevede il ringraziamento ed il saluto del Superiore uscente Rev.do Fra Lorenzo Antonio Gamos, la presentazione del nuovo Superiore della Provincia Romana M.R.P. Fra Raffaele Benemerito, l'intervento del nuovo Superiore dell'Ospedale FBF di Benevento Rev.do Fra Michele Montemurri. A seguire il discorso di ringraziamento e di benvenuto del dott.
