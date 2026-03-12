Ceriano ha iniziato la sua avventura in questa stagione con l’obiettivo di mantenere la categoria dopo aver ottenuto la promozione nel 2025. La squadra si impegna a consolidarsi nel campionato e a migliorare le proprie prestazioni, con l’idea di puntare a un eventuale salto di qualità in futuro. La rosa e lo staff si preparano alla sfida con determinazione.

Dopo aver conquistato la promozione nel 2025 ora vuole conservare la categoria e, possibilmente, consolidarsi per provare, più in là, magari un altro balzo. È alle porte il campionato di serie B1 maschile e per evitare cattive sorprese il Club Tennis Ceriano si rivolge al mercato internazionale per rinforzare la squadra che se la vedrà nel girone 1 a partire dal prossimo mese con Ct Rovereto, Professione Tennis Calenzano, Tennis Viserba, Tc Napoli, Cus Torino e Ts Monte Kà Tira di San Gregorio di Catania. E il colpo a effetto si chiama Marek Gengel, atleta della Repubblica Ceca classificato 2.1 e al numero 426 delle classifiche Atp, ma che ha raggiunto in singolare anche il 229esimo posto nel febbraio del 2025 e in doppio il 148esimo posto a inizio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ceriano, inizia l’avventura. L’obiettivo è sorprendere

