Centro sportivo di Villaricca abbandonato | cittadini chiedono riapertura

I residenti di Villaricca segnalano lo stato di abbandono del centro sportivo di via Bologna, dove il cancello è chiuso, l’erba è incolta e la struttura si trova in condizioni di degrado. La villetta comunale è lasciata senza manutenzione da tempo e molti cittadini chiedono che venga riaperta e riqualificata per poterla utilizzare nuovamente.

