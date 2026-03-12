A Cento, la disputa sulla par condicio si è accesa dopo che alcuni rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno segnalato alla Prefettura una presunta violazione delle regole sulla collocazione dei manifesti elettorali. In questa città, il ‘Sì’ al referendum è stato trovato nascosto sul retro di un cartello, sollevando questioni sulla distribuzione e visibilità dei materiali elettorali.

La questione della par condicio si è accesa a Cento, dove esponenti di Fratelli d’Italia hanno segnalato alla Prefettura una presunta violazione delle norme sulla collocazione dei manifesti elettorali. A pochi giorni dalla data fissata per il referendum del 22 e 23 marzo, il coordinatore cittadino Alessandro Guaraldi denuncia che gli spazi assegnati al fronte siano stati riservati ad altre posizioni, lasciando i sostenitori del ‘Sì’ con affissioni sul retro delle plance. La prefettura è stata interpellata per verificare se l’amministrazione comunale abbia rispettato la legge 212 del 4 aprile 1956. Il caso emerge come un esempio lampante di come le dinamiche locali possano influenzare la percezione dell’equità elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cento: il ‘Sì’ al referendum è stato nascosto sul retro

Articoli correlati

Sondaggio sul referendum sulla giustizia, il Sì avanti solo se vota almeno il 46 per centoTra poco più di un mese saremo chiamati a votare per il referendum sulla Giustizia.

Per il referendum non è stato previsto il voto fuorisede. L’appello di Schlein al governo: “Non si può tornare indietro”Era stato sperimentato alle Europee del 2024 (ma solo per gli studenti), poi è stato replicato e ampliato anche ai lavoratori in occasione dei...

Contenuti utili per approfondire Cento il 'Sì' al referendum è stato...

Temi più discussi: Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; 100 voci per il No al referendum sulla riforma Nordio; Referendum, il No consolida il sorpasso. Secondo il sondaggio SWG ha guadagnato 14 punti in tre mesi; Il 57 per cento degli imprenditori voterà Sì al referendum. Il sondaggio dell'Istituto Piepoli.

Il 57 per cento degli imprenditori voterà Sì al referendum. Il sondaggio dell'Istituto PiepoliL'analisi è stata svolta su un campione di 500 persone che dimostrano di conoscere i contenuti della riforma costituzionale al 90 per cento. Il divario di affluenza tra Nord e Sud e la differenziazion ... ilfoglio.it

Referendum, cosa c’è dietro la rimonta del No nella consultazione che per Meloni & C. doveva essere già vintaIl Sì scende dal 60 al 51 per cento nei sondaggi: il referendum sulla separazione delle carriere entra nelle settimane decisive ... lanotiziagiornale.it

La Fortitudo soffre ma vince: Cento si arrende nel finale ai canestri di De Vico x.com

Caso Resinovich: “Non andrò a processo, sono sicuro al cento per cento, non ho fatto niente a Liliana", Sebastiano Visintin a "Chi l'ha visto". “Non ci sono elementi contro di me". I periti hanno chiesto altri 90 giorni esaminare tutti i reperti, tra i quali 700 coltelli - facebook.com facebook