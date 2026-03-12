Ceglie | 3 piazze rinascite spazi verdi e gioco per tutti

A Ceglie Messapica, sono in corso lavori nelle piazze del centro storico e nelle aree verdi per migliorare gli spazi pubblici. Le opere prevedono la riqualificazione di tre piazze principali, con l’obiettivo di creare ambienti più accessibili e adatti a tutte le età. Sono stati installati nuovi giochi e aree verdi, mentre i cantieri sono attivi per completare i lavori.

A Ceglie Messapica, i cantieri attivi nel cuore del territorio stanno ridisegnando il volto delle piazze cittadine per restituire alla comunità spazi più sicuri e funzionali. L’intervento, che interessa Piazza Caduti in Guerra, Piazza della Resistenza e Piazza Giorgio La Pira, punta a trasformare questi luoghi in nodi di socialità moderna, integrando nuove aree verdi e percorsi accessibili. Sotto la guida dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Palmisano e con l’assessora ai Lavori pubblici Emanuela Gervasi, il progetto non si limita alla semplice pavimentazione ma mira a creare un ambiente urbano capace di accogliere famiglie e bambini con zone dedicate al gioco e alla sosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

