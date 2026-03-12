Ceccon furioso | Non posso prepararmi alle Olimpiadi tra le signore che fanno acquagym

Il campione olimpico Thomas Ceccon ha manifestato il suo scontento riguardo alle condizioni di allenamento presso il Centro Federale di Verona, criticando la presenza di corsi di acquagym in vasca mentre si prepara per le Olimpiadi. Ceccon ha affermato di essere furioso e di non poter concentrarsi tra le signore che praticano fitness acquatico durante le sessioni di allenamento agonistico.

Il campione olimpico Thomas Ceccon ha espresso pubblicamente il proprio disagio riguardo alle condizioni di allenamento presso il Centro Federale di Verona, lamentando la compresenza in vasca di corsi di fitness acquatico durante le sessioni agonistiche. Lo sfogo dell’atleta, diretto a evidenziare le criticità strutturali nella preparazione verso i Giochi di Los Angeles 2028, ha innescato una pronta risposta della direzione del centro, che ha annunciato una riorganizzazione degli spazi prevista per la prossima stagione primaverile. La questione solleva il tema della convivenza tra lo sport d’élite e le attività amatoriali all’interno delle strutture pubbliche italiane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

