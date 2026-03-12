C’è un Malé-Colombo poi Abu Dhabi e due giorni sotto i droni O Londra con 5mila euro Ma ho vinto la lotteria delle Maldive | Volo con l’aiuto da casa
Alle sei del mattino di un undici marzo, da un’isola delle Maldive, si avviano le comunicazioni con l’ambasciata di Colombo, il consolato di Malé, il ministero degli Esteri e un tour operator. L’autore racconta di voli tra Malé e Colombo, di due giorni sotto i droni a Abu Dhabi e di un viaggio a Londra con un budget di cinquemila euro, tutto con l’aiuto di risorse casalinghe.
È l‘undici di marzo, sono le sei del mattino e siamo ancora alle Maldive. Iniziamo la nostra routine di mail e pec all’ambasciata di Colombo, al consolato di Malé, al ministero degli Esteri, al tour operator. Hai visto mai. Dall’Italia ci fanno sapere che è stata inviata una task force: impiegati, carabinieri, si vocifera si sia scomodato l’ambasciatore in persona. È deciso: stamani andiamo di persona al consolato e non ci muoviamo di lì. È a due passi: giriamo intorno all’isolato. Rigiriamo intorno. Nessuna indicazione. Entriamo in un negozio e chiediamo. “Si, è qui. Quinto forse sesto piano. No, non andate. Non c’è nessuno. Ma ha lasciato detto di mandare un messaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
