Alle sei del mattino di un undici marzo, da un’isola delle Maldive, si avviano le comunicazioni con l’ambasciata di Colombo, il consolato di Malé, il ministero degli Esteri e un tour operator. L’autore racconta di voli tra Malé e Colombo, di due giorni sotto i droni a Abu Dhabi e di un viaggio a Londra con un budget di cinquemila euro, tutto con l’aiuto di risorse casalinghe.

È l‘undici di marzo, sono le sei del mattino e siamo ancora alle Maldive. Iniziamo la nostra routine di mail e pec all’ambasciata di Colombo, al consolato di Malé, al ministero degli Esteri, al tour operator. Hai visto mai. Dall’Italia ci fanno sapere che è stata inviata una task force: impiegati, carabinieri, si vocifera si sia scomodato l’ambasciatore in persona. È deciso: stamani andiamo di persona al consolato e non ci muoviamo di lì. È a due passi: giriamo intorno all’isolato. Rigiriamo intorno. Nessuna indicazione. Entriamo in un negozio e chiediamo. “Si, è qui. Quinto forse sesto piano. No, non andate. Non c’è nessuno. Ma ha lasciato detto di mandare un messaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "C'è un Malé-Colombo, poi Abu Dhabi e due giorni sotto i droni. O Londra con 5mila euro". Ma ho vinto la lotteria delle Maldive: "Volo con l'aiuto da casa"

"Ma voi prendereste un volo da 1.000 euro con i bambini fra i missili?". Gli 'stranded tourists' delle Maldive non sorridono più: "Privilegiati, ma stanchi"

Studenti minorenni rientreranno con volo speciale da Abu-Dhabi

