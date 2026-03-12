C’è l’intelligenza artificiale | tutti licenziati

Una multinazionale della tecnologia finanziaria ha deciso di chiudere il proprio sito a Marghera, in provincia di Venezia, con la perdita di 37 posti di lavoro. La decisione è stata comunicata in seguito all’introduzione di un nuovo modello organizzativo che si affida all’intelligenza artificiale. La notizia ha suscitato attenzione tra i dipendenti e le autorità locali.

A Marghera (Venezia) una multinazionale della tecnologia finanziaria annuncia la chiusura del sito (37 addetti) a causa del nuovo modello organizzativo che si basa sull’Ia. Il sindacato si mobilita, ma avverte: armi spuntate. Nei contratti i primi limiti agli algoritmi. Chiuso causa intelligenza artificiale. L’incubo industriale vaticinato da centinaia di report sul mondo del lavoro si è materializzato poche ore fa a Marghera (Venezia). Per la prima volta in Italia (non ricordiamo casi simili) un’azienda annuncia l’addio non a un reparto o a una particolare area produttiva, ma all’intero sito perché a causa dell’Ia chi ci lavora non ha più ragion di prestare la propria opera. 🔗 Leggi su Laverita.info

News - A Marghera 37 licenziati. Ci sostituisce l’intelligenza artificiale 12/3/2026

