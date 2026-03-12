La Città metropolitana di Catania si trova al secondo posto in Italia per solidità dei conti pubblici, superando città come Milano e Napoli. La gestione finanziaria della città si distingue per un equilibrio che permette di mantenere un’ampia autonomia amministrativa. Questi risultati sono stati resi noti attraverso i dati ufficiali relativi alle finanze pubbliche.

La Città metropolitana di Catania si posiziona al secondo posto in Italia per solidità dei conti pubblici, superando grandi centri come Milano e Napoli. Secondo l’analisi dell’Osservatorio sulla finanza degli Enti locali, l’Ente etneo ha raggiunto un indice di autonomia finanziaria del 46,3%, collocandosi immediatamente dopo Roma Capitale. Questo risultato non è casuale ma frutto di un percorso strutturale di riequilibrio avviato negli anni precedenti. Il sindaco metropolitano Enrico Trantino ha sottolineato che tale posizionamento rappresenta una vittoria concreta sul passato, segnato da gravi difficoltà economiche. La capacità dell’amministrazione di generare risorse proprie per coprire la spesa pubblica dimostra un cambiamento sostanziale nella gestione amministrativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania: 2° posto in Italia, conti solidi e autonomia

