Castelnovo | due pensionati rubano 4.000 euro

A Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, due pensionati sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver rubato circa 4.000 euro da un autolavaggio. La coppia è stata identificata nelle ore successive al furto e coinvolta nelle indagini condotte dai militari. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine nel piccolo centro.

Nel piccolo centro di Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, una coppia di pensionati è stata identificata e denunciata dai carabinieri per un furto commesso presso un autolavaggio. L'incidente si è verificato il 15 febbraio scorso, quando un giovane di 34 anni ha lasciato involontariamente il proprio borsello contenente circa quattromila euro sulla colonnina del pagamento. Le indagini basate sulle telecamere hanno portato all'arresto dei due responsabili, residenti nella zona reggiana. L'azione della giustizia e la dinamica del reato. La ricostruzione degli eventi mostra come la distrazione della vittima abbia creato l'opportunità per i colpevoli.