Castellaneta maltrattamenti e tentata estorsione alla madre | 16enne collocato in comunità

Nella mattinata dell’11 marzo 2026 a Castellaneta, i Carabinieri hanno portato in comunità un ragazzo di 16 anni, coinvolto in un caso di maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti della madre. L’operazione è stata condotta dai militari che hanno eseguito le verifiche e le misure necessarie. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata dell’11 marzo 2026, a Castellaneta, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito una misura cautelare di collocamento in comunità nei confronti di un 16enne del posto, ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni di Taranto, al termine di un’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma della Stazione di Castellaneta in coordinamento con la magistratura minorile. L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata dalla madre del ragazzo lo scorso mese presso il comando dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

