Castellammare | scontro in via Roma auto ribaltata e

La mattina del 11 marzo a Castellammare, in via Roma all’altezza di via Mariano Stabile, si è verificato uno scontro tra veicoli che ha causato il ribaltamento di un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

Un sinistro stradale ha colpito la mattina del 11 marzo a Castellammare, in via Roma all'altezza di via Mariano Stabile. Due autovetture si sono scontrate con esito di un ribaltamento e un conducente ricoverato al Civico. L'urto ha coinvolto una Volkswagen Polo e una Fiat Panda, guidate da due uomini di quaranta e trentasei anni. Il bilancio parla di un ferito grave, subito soccorso dal 118 e trasferito per accertamenti medici che hanno escluso il pericolo di vita dopo poche ore di osservazione. L'impatto fisico e l'intervento delle forze dell'ordine. La dinamica dell'incidente ha la Fiat Panda finire sul marciapiede dopo aver colpito l'altra vettura.