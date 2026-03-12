Castelfrettese in finale Servito un pokerissimo

La Castelfrettese ha raggiunto la finale dopo aver battuto Gabicce Gradara con un punteggio di 5-2. La squadra ha schierato in campo Giovagnoli, Mazzarini, Ortolani, Rinaldi, Mazzieri, Parasecoli, Zannini, Brunori, Sordoni, Gabrielli e Nuñez Mastroianni. Sono entrati in sostituzione Galeotti, Lucchetti, Polenta, Brunetti e Serrani nel corso della partita.

CASTELFRETTESE 5 GABICCE GRADARA 2 CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Mazzarini, Ortolani (10’ st Galeotti), Rinaldi (1’ st Lucchetti), Mazzieri, Parasecoli, Zannini, Brunori, Sordoni (1’ st Polenta), Gabrielli (1’ st Brunetti), Nuñez Mastroianni (1’ st Serrani). Panchina: Luchetti, Pesaresi, Marini, Rossini. All. Tiranti. GABICCE GRADARA: Sammarini, Gambini, Andruccioli, Semprini, Massari (8’ st Rossi), Franca (27’ st Lorenzetti), Finotti (1’ st Buccino), Magi Filippo (10’ st Guidi), Fedeli, Petese, Sarli. Panchina: Gaggi. All. Bellucci. Arbitro: Campoli di Ancona. Reti: 15’ pt e 30’ pt Gabrielli, 25’ pt e 42’ pt Parasecoli, 32’ pt Fedeli, 9’ st Polenta, 14’ st Gambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

