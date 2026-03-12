Un uomo di circa ottant’anni è deceduto mercoledì 11 marzo mentre si dedicava alla manutenzione del suo giardino a Castelcucco. La vittima stava eseguendo lavori all’aperto quando si sono verificati i fatti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un pensionato di circa ottant’anni ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 11 marzo, mentre si dedicava alla manutenzione del proprio giardino a Castelcucco. L’uomo è stato rinvenuto privo di vita poco dopo le ore 10.30 in via Sant’Antonio, riverso a terra accanto al motocoltivatore che stava utilizzando per lavorare il terreno. L’allarme è scattato immediatamente quando il figlio dell’anziano ha scoperto la scena tragica e ha contattato il numero verde 118. Sul posto sono intervenuti rapidamente medico e infermieri del Suem, ma al loro arrivo non vi era nulla da fare per salvare l’uomo. La situazione ha richiesto anche l’invio dell’elicottero Leone 1 dalla centrale operativa, un mezzo che però è stato fatto rientrare subito dopo aver constatato il decesso sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelcucco: anziano di 80 anni muore mentre lavora

Articoli correlati

Leggi anche: Aretino di 38 anni muore mentre lavora in un'azienda

Muore a 70 anni mentre lavora: schiacciato dall’escavatoreAscoli, 18 dicembre 2025 – Un uomo di 70 anni, Sabatino Alfonsi, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente sul lavoro alle porte di...