Cassazione | 9 anni per omicidio in ascensore a Bologna

La Corte di Cassazione ha confermato una condanna a nove anni di reclusione per un omicidio avvenuto in un ascensore a Bologna. La sentenza definitiva è stata emessa il 6 marzo 2026 e riguarda il caso accaduto in via del Borgo. La decisione chiude definitivamente il procedimento giudiziario aperto sul fatto.

La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva il 6 marzo 2026, chiudendo per sempre il caso dell’omicidio avvenuto in via del Borgo a Bologna. Domenico Cecchi, un cittadino bolognese di 34 anni, è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione per l’uccisione di Marouane Bechir. Il fatto criminoso si consumò nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2023, quando il corpo della vittima fu rinvenuto all’interno dell’ascensore di un condominio nel quartiere San Pietro. I Carabinieri di Bologna Indipendenza hanno eseguito l’ordine di esecuzione immediata: Cecchi, già agli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere per scontare la pena residua di 7 anni, 5 mesi e 20 giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

