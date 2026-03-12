Caso Gratteri-Foglio Affermazioni gravi frasi che intimidiscono dice Antonio Rinaudo

Antonio Rinaudo, ex procuratore, ha commentato le dichiarazioni di un procuratore della Repubblica, definendole estremamente gravi e intimidatorie. Rinaudo ha sottolineato che tali affermazioni non dovrebbero provenire da figure istituzionali di questo livello e ha evidenziato la gravità delle parole pronunciate. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in risposta alla vicenda legata al caso Gratteri-Foglio.

"La frase del procuratore non lascia spazio a dubbi interpretativi, è in linea con il classico modo di esprimersi di certe aggregazioni che Gratteri conosce molto bene", dice l'ex procuratore a Torino Tajani: "Solidarietà al Foglio per le minacce di Gratteri". La Camera chiede un'informativa del ministro Nordio "Sono affermazioni estramamente gravi che non dovrebbero provenire dalla bocca di un procuratore della Repubblica; e la sematica mi pare chiara", dice Antonio Rinaudo, ex procuratore a Torino, a proposito della frase "tanto con voi del Foglio dopo il referendum faremo i conti.tireremo su una rete", pronunciata da procuratore...