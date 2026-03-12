Casinò Hormuz Nicolazzi | Il mercato si muove in maniera forsennata

Un post con notizie false come quello del segretario all'Energia americano sposta il prezzo del greggio più del maggior rilascio di riserve di petrolio della storia "Non si capisce se Hormuz sia un casino, o un casinò" dice al Foglio Massimo Nicolazzi, presidente dell'Isab (che gestisce una delle più grandi raffinerie italiane) ed esperto di geopolitica energetica per l'Ispi, commentando la volatilità dei prezzi al barile dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. "La falsa notizia di una nave scortata dalla Marina americana ha fatto scendere il barile di 15 dollari. L'annuncio sulle riserve non ha fatto neanche un plissé", osserva Nicolazzi....