Cascini dà lezioni anti-Sì Però scorda i suoi pasticci

Il procuratore aggiunto di Roma ha recentemente tenuto un discorso contro il Sì, commentando anche i biglietti per lo stadio e la lettura dei verbali sulla Loggia Ungheria, che non sono stati mai formalmente denunciati. In passato, ha ricevuto riconoscimenti per il suo operato e ora si presenta come difensore di un Sistema che, secondo alcuni, ha avuto un ruolo importante nella sua carriera.

Tutti considerano Nicola Gratteri il frontman dei magistrati del No al referendum. Ma a Roma c'è un pm molto più «politico» che muove le truppe antiriforma ed è il procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, il vero procuratore ombra di Piazzale Clodio. Infatti pochi come lui conoscono «abitanti» e dinamiche del Palazzo di giustizia della Capitale. Ma Cascini è anche uno che sa muoversi, e bene, nelle stanze dei bottoni. Giovanissimo, ha guidato l'Associazione nazionale magistrati in un ticket che ancora oggi fa sognare le toghe nostalgiche dei bei tempi che furono: era l'Anm di Cascini (segretario generale) e Luca Palamara (presidente) che si erse a baluardo democratico contro il quarto governo Berlusconi.