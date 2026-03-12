Arezzo, marzo 2026: il Museo di Casa Vasari riapre due ambienti fondamentali del suo percorso di visita, la Camera di Abramo e il Giardino pensile. Dopo alcuni mesi di lavori e interventi migliorativi, queste aree tornano accessibili al pubblico, offrendo nuove opportunità di scoperta per i visitatori. La riapertura segna la conclusione di un periodo di rinnovamento all’interno della struttura museale.

La Camera di Abramo e il Giardino pensile, due importanti ambienti del percorso di visita del Museo di Casa Vasari ad Arezzo, riaprono al pubblico da marzo 2026 al termine di alcuni lavori e interventi migliorativi. Da sabato 7 marzo 2026 è nuovamente visitabile la Camera di Abramo, la camera nuziale del Vasari, una delle sale più significative della casa-museo. L’intera stanza è decorato con il ciclo pittorico dedicato alle storie di Abramo e costituisce uno degli esempi più rappresentativi della decorazione manierista ideata dall’artista per la propria dimora aretina. L’ambiente è caratterizzato da un articolato programma iconografico che coniuga temi biblici, riferimenti morali e celebrazione della virtù, inseriti in una raffinata cornice decorativa di grande valore storico-artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Vasari, riaprono la Camera di Abramo e il Giardino pensile

