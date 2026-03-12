Casa in legno abusiva a Tuscania | fino a 50mila euro di multa e rischio prigione

Nella località “Sasso Pinzuto” a Tuscania, i militari del nucleo carabinieri forestale hanno scoperto un prefabbricato in legno di circa 20 metri quadrati installato senza i permessi necessari. La struttura è stata posata su un basamento in cemento armato e l’intervento è risultato abusivo. Per questa violazione, sono previste sanzioni fino a 50 mila euro e il rischio di detenzione.

Prefabbricato in legno di circa 20 mq abusivo. Nei giorni scorsi, i militari del nucleo carabinieri forestale di Tuscania, in località “Sasso Pinzuto” hanno accertato la posa in opera di un manufatto prefabbricato su un basamento in cemento armato in assenza dei titoli edilizi abilitativi previsti dalla normativa specifica di settore. I carabinieri forestali attraverso le indagini sono risaliti all'autore dell’abuso, risultato residente in un'altra regione, e quindi alla denuncia a piede libero all'autorità giudiziaria di Viterbo per il reato urbanistico di intervento edilizio in assenza di relativo permesso di costruire in zona sottoposta a vincoli paesaggistici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Blocco navale per imbarcazioni con migranti a bordo: fino a 50mila euro di multa per chi non lo rispettaIl blocco navale prevede l’interdizione temporanea, fino a sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali per le imbarcazioni che... Telecamere, violata la privacy sulle targhe: multa da 12mila euro per TuscaniaDoppia multa dal garante della privacy al Comune di Tuscania per il non corretto utilizzo delle telecamere di sicurezza. Una raccolta di contenuti su Casa in legno abusiva a Tuscania fino a... Discussioni sull' argomento Edilizia libera: elenco delle opere senza permessi; Famiglia di nomadi vive in una costruzione abusiva, il Comune ne ordina la demolizione; Casa abusiva sull’Appia Antica, il Comune la ‘requisisce’, i proprietari resistono; Vivono in una casa popolare abusiva: denunciati i tiktoker Davide e Marianna. Da Bellingham a bocca aperta a Rodrygo dal divano di casa, passando per uno scatenato Mbappé, Alaba e niente meno che Zinedine Zidane Le reazioni del mondo madridista alla tripletta da fenomeno assoluto di Federico Valverde sono meravigliose # facebook Cocaina, hashish e una scacciacani in casa: arrestato un cinquantenne a La Maddalena x.com