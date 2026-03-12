Cartoline da Cortona La Tirreno-Adriatico è una festa di sport

La Tirreno-Adriatico attraversa la città di Cortona, portando con sé immagini che mostrano le bellezze della Valdichiana. La corsa ciclistica coinvolge numerose squadre e atleti provenienti da vari paesi, attirando l’attenzione di appassionati e media internazionali. La gara si snoda lungo percorsi che collegano diverse località della regione, offrendo uno spettacolo di sport e paesaggi.

La Tirreno-Adriatico porta in Italia e nel mondo le immagini della città e della Valdichiana. La terza tappa della Corsa dei Due Mari, partita ieri mattina dal centro storico si è conclusa dopo 221 chilometri a Magliano de’ Marsi, vicino all’Aquila, con la vittoria in volata del danese Tobias Lund Andresen, che ha preceduto il belga Arnaud De Lie e Jasper Philipsen. In classifica generale resta leader il giovane messicano Isaac Del Toro. Per Cortona è stata soprattutto una grande giornata di sport e promozione internazionale. La partenza della tappa della Tirreno-Adriatico ha trasformato il cuore della città in un grande villaggio del ciclismo, con squadre, tecnici, appassionati e tanti curiosi arrivati fin dalle prime ore della mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

