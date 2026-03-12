Nella notte, uno dei cartelloni installati in Vettavoglie è scomparso. Lo striscione che si trovava nel quartiere, con la scritta

Metti la cera, togli la cera. Metti lo striscione, togli lo striscione. Lo striscione che campeggiava nel quartier generale della movida, Piazza delle Vettovaglie su cui troneggiava la scritta: " Senza alcolici ai minorenni " è durato un paio di giorni. È sparito nella notte tra martedì e mercoledì. Resistono (per ora) gli striscioni su "senza risse" e "senza spaccio". Gli striscioni si apprende in via ufficiosa sono stati messi da un privato cittadino. A pensar male si fa peccato ma la "sparizione" potrebbe essere messa in relazione all’epica giornata dei "100 giorni alla maturità". La piazza era ricolma di giovani e giovanissimi pronti al rush finale dell’esamone finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cartelloni in Vettavoglie. Uno scompare nella notte

