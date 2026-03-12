Carta d’identità l’odissea continua tra agenzie private e allarme per dati e privacy
Negli ultimi anni, molti cittadini romani hanno affrontato un iter complesso per rinnovare la carta d’identità, spesso tra agenzie private e uffici pubblici. La procedura si rivela lunga e a volte confusa, generando preoccupazioni sulla tutela dei dati personali e sulla privacy. La situazione viene descritta come un percorso difficile che mette a dura prova chi deve ottenere o rinnovare il documento.
Chi si affida ai privati (a pagamento), chi agli open day e persino alle "Notti bianche". Incubo "agenda Cie" La chiamano “buco nero”, “discesa agli inferi”, “odissea”, “avventura kafkiana”, “incubo”, la circostanza in cui molti cittadini romani si sono trovati negli ultimi anni: carta d’identità scaduta, necessità di rinnovarla in fretta o anche non in fretta; di rinnovarla e basta o di farla rinnovare a suocera, cognato, nipoti, parenti, per dirla con la vecchia canzone degli Zero assoluto. Ed era quasi sempre zero assoluto anche per la possibilità di trovare uno slot di prenotazione online sul famoso (e famigerato, a seconda dei punti di vista, portale di prenotazione online, anche detto “agenda Cie”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La carta d'identità elettronica a Roma per molti resta ancora un obiettivo irraggiungibile.
I membri dell'Authority nata per proteggere la privacy dei cittadini sono sotto inchiesta per aver usato la carta di credito ufficiale per spese private
