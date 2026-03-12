Carta d’identità l’odissea continua tra agenzie private e allarme per dati e privacy

Negli ultimi anni, molti cittadini romani hanno affrontato un iter complesso per rinnovare la carta d’identità, spesso tra agenzie private e uffici pubblici. La procedura si rivela lunga e a volte confusa, generando preoccupazioni sulla tutela dei dati personali e sulla privacy. La situazione viene descritta come un percorso difficile che mette a dura prova chi deve ottenere o rinnovare il documento.