Carta del docente da Marano M5S | Emendamento per istituirlo a beneficio di quelli finora esclusi

Un emendamento presentato da un rappresentante del Movimento 5 Stelle mira a eliminare le differenze di trattamento tra i docenti delle scuole dell’infanzia e di istruzione secondaria regionali non paritarie e quelli delle istituzioni statali. L’obiettivo è istituire la Carta del docente anche per chi finora ne è stato escluso. La proposta riguarda specificamente l’accesso e i benefici previsti dalla misura.

Un emendamento per cancellare la disparità di trattamento tra i docenti delle scuole dell'infanzia e di istruzione secondaria regionali non paritarie da una parte, e i docenti delle istituzioni scolastiche statali dall'altra. È questa l'iniziativa promossa da Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle. "La Carta del docente – spiega Marano – è uno strumento fondamentale a disposizione dei docenti che, tra le tante cose, consente di iscriversi e seguire corsi e master utili per l'aggiornamento la qualificazione delle competenze professionali". "Attraverso l'emendamento che presenterò – aggiunge la parlamentare – mi prefiggo...