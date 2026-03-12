Carrara 2026 | Seatechnology unisce marmo e nautica d’élite

Da ameve.eu 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 e il 13 marzo 2026, Carrara ospiterà Seatechnology, un evento che riunisce il settore nautico di alta gamma e le innovazioni tecnologiche. Le sale della città si trasformeranno in un palcoscenico dedicato alle aziende e ai professionisti che operano nel campo della nautica d’élite, creando un momento di confronto tra prodotti e soluzioni avanzate.

Il 12 e il 13 marzo 2026, le sale di Carrara si trasformano nel punto di incontro tra l’eccellenza nautica italiana e le nuove tecnologie del settore. Seatechnology torna a ospitare aziende, professionisti e operatori della filiera cantieristica in una sinergia strategica con YARE di Viareggio. Questa manifestazione non è un semplice evento fieristico, ma rappresenta il cuore pulsante dell’industria nautica mediterranea, dove i dati economici locali si intrecciano con la tradizione storica del territorio toscano. La presenza di Compotec Marine e l’area dedicata alle start-up dimostrano come l’innovazione tecnologica stia ridefinendo i confini della produzione navale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

carrara 2026 seatechnology unisce marmo e nautica d8217233lite
© Ameve.eu - Carrara 2026: Seatechnology unisce marmo e nautica d’élite

Articoli correlati

Carrara 2026: capitale dell’arte, dal marmo al digitaleCarrara ha ottenuto il titolo di prima Capitale toscana dell’arte contemporanea per l’anno 2026, un riconoscimento istituito dalla Regione Toscana...

A SEATECHNOLOGY A MARINA DI CARRARA SI NAVIGA NEL MARE DI… START-UPL'innovazione nel settore nautico e marittimo è un motore concreto di competitività, sostenibilità e trasformazione industriale.

Tutto quello che riguarda Carrara 2026 Seatechnology unisce marmo...

Temi più discussi: Seatec si estende in Seatechnology e Marina di Carrara diventa sempre più internazionale - Saily; A SEATECHNOLOGY A MARINA DI CARRARA SI NAVIGA NEL MARE DI… START-UP; Tecnologia, materiali, design a CarraraFiere alla Seatec che evolve in Seatechnology.

LA GRANDE VELA ITALIANA A SEATECHNOLOGY 2026L’edizione 2026 di Seatechnology, propone due appuntamenti di analisi della grande vela di circuito e oceanica, che vede l’Italia, in primo piano. Giovedì 12 marzo alle 12:30 nella Sailing Area di ... lanazione.it

L’INNOVAZIONE NAUTICA NAVIGA A MARINA DI CARRARA IN UN MARE DI… START-UPUn Mare di… Start-up all’interno di Seatechnology è dedicato a nuove imprese e a progetti innovativi per futuro del settore nautico Questo spazio di Seatechnology 2026, la prima rassegna in Italia ... lanazione.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.