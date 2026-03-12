Carrara 2026 | Seatechnology unisce marmo e nautica d’élite

Il 12 e il 13 marzo 2026, Carrara ospiterà Seatechnology, un evento che riunisce il settore nautico di alta gamma e le innovazioni tecnologiche. Le sale della città si trasformeranno in un palcoscenico dedicato alle aziende e ai professionisti che operano nel campo della nautica d’élite, creando un momento di confronto tra prodotti e soluzioni avanzate.

Il 12 e il 13 marzo 2026, le sale di Carrara si trasformano nel punto di incontro tra l’eccellenza nautica italiana e le nuove tecnologie del settore. Seatechnology torna a ospitare aziende, professionisti e operatori della filiera cantieristica in una sinergia strategica con YARE di Viareggio. Questa manifestazione non è un semplice evento fieristico, ma rappresenta il cuore pulsante dell’industria nautica mediterranea, dove i dati economici locali si intrecciano con la tradizione storica del territorio toscano. La presenza di Compotec Marine e l’area dedicata alle start-up dimostrano come l’innovazione tecnologica stia ridefinendo i confini della produzione navale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

