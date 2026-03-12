Caro-carburante la polizia locale sanziona due distributori del capoluogo

La polizia locale di Lecce ha sanzionato due distributori di carburante nel capoluogo. Le verifiche sono state avviate in un momento di tensioni internazionali legate alle situazioni in Medio Oriente e alle preoccupazioni per eventuali aumenti dei prezzi del petrolio. Le ispezioni sono state condotte senza preavviso e riguardano principalmente il rispetto delle normative vigenti.

Controlli a tappeto disposti dopo i rincari internazionali e le preoccupazioni degli automobilisti. Irregolarità sui prezzi esposti in due casi su cinque ispezioni effettuate. Sanzioni per 2mila euro totali L’operazione, condotta dal Nucleo di polizia amministrativa lo scorso 10 marzo, ha portato al controllo di cinque impianti. Se per tre di questi non sono state rilevate criticità, per gli altri due sono scattate pesanti sanzioni a causa di gravi irregolarità nella trasparenza dei prezzi. I controlli hanno fatto emergere scenari di scarsa chiarezza a danno dei consumatori in due punti strategici della città: la zona Stadio e la strada statale 101 Lecce–Lequile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati L'insulto sul display dell'auto della polizia locale costa caro, denunciati due agentiHanno scritto sul display dell'auto di servizio della polizia locale, dove dovrebbero scorrere avvisi di sicurezza, un insulto abruzzese, ossia “ng**... Occhio al prezzo del carburante, la GdF fa il giro dei distributori: evitare aumenti incontrollati l'obiettivoAlla luce delle significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni, connesse all’acuirsi della crisi... Tutti gli aggiornamenti su Caro carburante la polizia locale... Temi più discussi: Guerra in Iran e caro benzina, controlli della guardia di finanza nei distributori; Caro carburanti, la Guardia di Finanza intensifica i controlli su prezzi e filiera; Caro benzina, scattano i controlli della Finanza; Caro-carburanti. La ditta di trasporti pronta a licenziare: Con questi costi commesse a rischio. Catanzaro, caro carburante: rafforzati i controlli della FinanzaCaro carburanti, la Guardia di Finanza intensifica i controlli sui carburanti a Catanzaro e provincia per contrastare speculazioni. quotidianodelsud.it Caro carburante, scattano anche in Veneto i controlli della Guardia di Finanza ai distributoriLe verifiche sono mirate al fine di evitare speculazioni da parte dei gestori e per impedire il commercio illegale ... rainews.it “Se fallirà la missione il mondo la pagherà a caro prezzo” Mission: Impossible Dead Reckoning vi aspetta stasera su #Italia1! - facebook.com facebook Bollette amare. Sul caro energia Meloni ha un'idea: sperare che passi in fretta x.com