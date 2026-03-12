Il 12 marzo 2026 a Carmignano si svolge un sopralluogo tecnico lungo i corsi d’acqua e le zone adiacenti, con l’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Fratoni e l’ingegner Stefano Venturi che ispezionano i danni provocati dalla piena di novembre 2023. Sono stati stanziati 840mila euro per lavori su ponti e sistemi di regimazione delle acque.

La mattinata del 12 marzo 2026 a Carmignano si apre con un sopralluogo tecnico lungo i corsi d’acqua e le aree limitrofe, dove l’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Fratoni e l’ingegner Stefano Venturi ispezionano i danni lasciati dalla piena di novembre 2023. L’obiettivo è verificare i progetti della cosiddetta lettera D, finanziati dalla Regione per il ripristino idraulico e stradale, coinvolgendo ponti, sottopassi e regimazione delle acque in frazioni come Seano e altre zone del Montalbano. L’itinerario di questa ricognizione copre il borro La Torre, i rii Fornia e Rigoccioli, il torrente Furba e diverse vie strategiche come via Valle, via Madonna del Papa e via Fontemorana, dove sono previsti interventi specifici per mettere in sicurezza il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carmignano: 840mila euro per ponti e regimazione acque

