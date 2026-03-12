Carenze igieniche | chiuso un minimarket ai giardini Speyer di Ravenna

Ravenna, 12 marzo 2026 – Nell'ambito di una serie di servizi mirati di controllo sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia amministrativa, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, la Polizia di Stato di Ravenna, avvalendosi del prezioso contributo della Polizia Locale, dei funzionari dell'Ausl e degli operatori dell'Ispettorato del Lavoro, ha effettuato verifiche congiunte presso alcune attività commerciali del centro cittadino. Nel corso del controllo presso u n minimarket della zona Giardini Speyer, gli accertamenti hanno evidenziato alcune irregolarità che hanno comportato l 'immediata sospensione dell'attività per mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza.