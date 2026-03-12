Carabinieri cambio al comando | Nicola Melandri cede il testimone ad Antonello Fischetti

I carabinieri di Vigarano Mainarda hanno assistito a un cambio al comando, con Nicola Melandri che ha passato il testimone ad Antonello Fischetti. Dopo sedici anni di servizio, il maresciallo Melandri lascia il reparto per assumere un nuovo incarico presso i carabinieri di Ferrara. La cerimonia si è svolta alla presenza del personale e delle autorità locali.

Passaggio di consegne per i carabinieri di Vigarano Mainarda. Dopo sedici anni di servizio, il maresciallo capo Nicola Melandri lascia il reparto per assumere un nuovo incarico presso i carabinieri di Ferrara. Al suo posto subentra il maresciallo ordinario Antonello Fischetti, proveniente da Cento. Il subentrante, maresciallo Fischetti, 36 anni, originario di Taranto, approda a Vigarano dopo aver militato nell’esercito Italiano per poi transitare, nel 2015 nell’Arma dei carabinieri. Laureato in Scienze giuridiche della sicurezza presso la Scuola marescialli di Firenze, ha operato in contesti operativi complessi nella Locride, reggendo dal 2019 al 2022 il comando della stazione di Caraffa del Bianco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Cambio al Comando della stazione carabinieri di Nogara: Quarta prende il posti di BonatiDopo oltre vent’anni, il Luogotenente Gianfranco Bonati assume un altro incarico presso il Comando provinciale. Leggi anche: Cambio al comando della Brigata Garibaldi, Ferrara subentra a Cesaro